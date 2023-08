Rafael Leão não esconde ambição: «Quero ganhar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões»

Rafael Leão renovou recentemente com o Milan até 2028. Em entrevista à 'ESPN', o extremo português explicou o que o levou a prolongar o vínculo com o clube italiano. "Fiquei porque o Milan ajudou-me a evoluir, ganhámos o campeonato juntos e foi o clube que me permitiu crescer enquanto jogador. Agora, sinto que estou mais maduro e que sou o líder da equipa. Estou no clube certo para prosseguir a carreira e quero ganhar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões."