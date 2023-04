Rafael Leão 'não perdoa' jornalista que aconselha adversários a partirem-lhe as pernas

O problema não é quem diz mas quem os deixa dizer este tipo de coisa .. https://t.co/MUsXVfdz8s — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 26, 2023

Rafael Leão não escondeu o espanto ao ver um jornalista da 'Sportitalia' dizer que a única forma de parar o internacional português em campo é "partir-lhe as pernas".Michele Criscitiello falava dos sprints do avançado do Milan num programa de televisão quando proferiu a polémica declaração. "Sabemos quem e o que é o Rafael Leão, por isso não o deixem começar aqueles sprints. Levem um cartão amarelo, vemelho, laranja ou o que for, partam-lhe as pernas."O jogador reagiu a estas declarações nas redes sociais: "O problema não é quem diz mas quem os deixa dizer este tipo de coisas", escreveu Rafael Leão.Mais tarde o jornalista fez questão de dar explicações, assegurando que a frase foi proferida num sentido retórico e não literal. "Não entendem o que quis dizer? O Leão só pode ser parado se lhe partirem as pernas porque ele é fenomenal."