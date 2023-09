Rafael Leão: «Não sou um jogador egocêntrico»

Rafael Leão recebeu o prémio de melhor golo da temporada passada da Serie A com esta pérola conseguida no jogo com o Nápoles, em abril (vitória do Milan por 4-0). Na cerimónia, que decorreu ontem, além de abordar a distinção, fez questão de deixar claro que, quando está no campo, deseja sempre contribuir para a equipa, seja através de golos ou de assistências."Não sou um jogador egocêntrico, por isso tento fazer o que é certo quando estou em campo, seja para marcar um golo ou para fazer uma assistência a um colega. Verifico sempre se está em boa posição para fazer o passe", atirou, sublinhando igualmente a honra de usar a camisola 10 do emblema italiano: "É o número dos grandes jogadores do Milan. Parecia o momento certo para assumi-lo e mostrar a todos o que posso fazer a usar esta camisola". Questionado sobre o dérbi da próxima jornada da Serie A contra o Inter, o avançado mostrou-se entusiasmado: "É sempre um grande jogo e ambas as equipas estão muito entusiasmadas. Eu e todos os meus colegas de equipa estamos ansiosos para este jogo. Que ganhe a melhor equipa".Esta época, Rafael Leão voltou já a impressionar com um grande golo. "Há muito tempo que andava a tentar marcar de pontapé de bicicleta e foi um momento maravilhoso quando finalmente consegui, especialmente porque nunca tinha marcado no Estádio Olímpico de Roma. Para um jogador, o remate aéreo é a forma mais satisfatória de marcar um golo", disse o avançado quando lhe pediram para falar sobre o