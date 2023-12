Rafael Leão: «Não tenho dores mas estou a tentar voltar a 100%»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Leão está lesionado desde o início de novembro e será reavaliado esta terça-feira para saber se está em condições de jogar com a Atalanta (sábado, 17h). O avançado foiem Itália, e falou sobre a recuperação da lesão na coxa direita."Sinto-me bem, a lesão não é grave, mas não devemos arriscar. Estou a trabalhar em conjunto com departamento médico, sabemos que o campeonato é longo, por isso temos de ir passo a passo. Não tenho dores, mas estou a tentar voltar a 100 por cento e assim poder ajudar os meus colegas de equipa", esclareceu, citado pela ‘Sky Sport Italia’.O avançado falou ainda sobre o contributo que tem dado ao Milan nesta temporada: "Procuro sempre trazer boa disposição para a equipa, com sentimentos positivos. Neste momento há muita pressão, mas a pressão é positiva. Também tento ajudar os jogadores que chegaram recentemente. É ótimo ver quando a minha equipa está bem e consegue ganhar. Somos o Milan. Temos de vencer".Recorde-se que Rafael Leãono dia 11 de novembro devido a problemas musculares.