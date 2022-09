Rafael Leão no radar do Manchester City

O Manchester City encara Rafael Leão, extremo do Milan, como uma hipótese para reforçar o ataque onde pontifica Haaland. Segundo classificado na Premier League, atrás do Arsenal, o conjunto de Pep Guardiola sabe, todavia, que o Milan tudo fará para dificultar a saída do luso, tal como fez aquando da cobiça do Chelsea. O Milan está, aliás, interessado em renovar o contrato de Rafael Leão, o qual expira em 2024. O atleta pretenderá continuar na Serie A, mas o piscar de olho da Premier League pode fazê-lo mudar de opinião.