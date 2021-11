Rafael Leão no tudo ou nada do AC Milan

"É a nossa última oportunidade para continuarmos na Champions." Pioli não esconde que o confronto com o At. Madrid representa o tudo ou nada para o Milan. Leão e Ibrahimovic são as apostas no ataque para lidar com um adversário "competitivo até ao último minuto". Do lado do Atlético também há necessidade de ganhar. Simeone lamentou a ausência de João Félix (lesionado) e vincou que "a fortaleza defensiva sempre foi a essência desta equipa".