Rafael Leão: «O Milan é um grande clube e merece estar na Liga dos Campeões»

Seja no centro ou a partir de uma das alas, Rafael Leão só se preocupa em ajudar o Milan a conquistar vitórias e lutar pelos seus objetivos, que passam por marcar presença na próxima edição da Liga dos Campeões.





"Não interessa a posição, seja no centro do ataque ou como extremo, o mais importante é ajudar a equipa, marcar golos, fazer assistências. Sempre que me for dada a oportunidade para jogar, tentarei fazer o meu melhor", começou por dizer o avançado português, em declarações citadas pela imprensa italiana, durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Génova.

"Génova? É um jogo muito importante, é a reta final do campeonato e nós queremos ir à Liga dos Campeões, se eu tentar fazer o meu melhor conseguirei ajudar a equipa [a conseguir o objetivo]", atirou o internacional sub-21 luso, antes de falar sobre a ausência de Zlatan Ibrahimovic. O avançado sueco, de 39 anos, foi expulso na última jornada e falhará o próximo compromisso dos rossoneri para a Serie A.

"Ele é um jogador muito importante dentro e fora do campo, vamos sentir a sua ausência no domingo mas existem outros jogadores que também conseguem fazer a diferença. Temos objetivos altos, o Milan é um grande clube e merece estar na Liga dos Campeões", concluiu.