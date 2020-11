Rafael Leão pára duas semanas com lesão na coxa direita

Rafael Leão enfrenta uma paragem de pelo menos duas semanas devido a lesão e falha os próximos encontros do AC Milan.





O avançado lesionou-se na quarta-feira ao serviço da Seleção Nacional de Sub-21, frente à Holanda, e esta quinta-feira o emblema italiano confirmou que o jogador de 21 anos tem uma lesão na coxa direita que o afasta, desde logo, do jogo com o Nápoles no fim de semana.