Rafael Leão pede desculpa aos adeptos do AC Milan

Rafael Leão recorreu às redes sociais para reagir ao afastamento do AC Milan da Taça de Itália, após derrota no dérbi com o Inter, numa mensagem na qual enalteceu a entrega e deixou um pedido de desculpas aos adeptos pela sua ação no lance de onde saiu o golo do empate dos nerazzurri.





"Pela garra que metemos durante toda partida, merecíamos outro resultado. Dar cara também nos maus momentos, por isso, a todos os que nos apoiaram, peço desculpa pela minha abordagem ao lance", escreveu o avançado português, aludindo ao tal lance do penálti de Romelu Lukaku.