Rafael Leão: «Pioli costuma dizer-me: 'Tu só és jovem no cartão de cidadão'»

Rafael Leão é um dos jogadores mais jovens do Milan, mas nem isso tira credenciais dentro de campo. Em entrevista exclusiva ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o avançado internacional português assumiu sentir-se "adulto" dentro de campo, características que lhe são reconhecidas pelo treinador Stefano Pioli."Milan vencer o campeonato? Sim, é possível porque estamos mais fortes do que no último ano. Conquistar o campeonato é o nosso objetivo. Eu ainda sou jovem, mas vejo-me como um adulto em campo, e o mesmo se passa com os meus companheiros de equipa. O Pioli costuma dizer-me a mim, ao Tonali e ao Saelemaekers: 'Vocês só são jovens no vosso cartão de cidadão'. Se pode a conquista do campeonato significar mais uma tatuagem? Talvez, vamos ver...", começou por referir o avançado.Inspirado por Mbappé e Neymar, ambos jogadores do Paris Saint-Germain, Rafael Leão foi recentemente comparado por Pioli a Thierry Henry, antigo internacional francês. O português agradeceu ao técnico dos rossoneri a comparação com "um grande campeão", mas diz querer traçar o seu próprio caminho no futebol e ser conhecido pelo "Rafa"."Agradeço-lhe a comparação com Henry, estamos a falar de um grande campeão. Mas eu quero ser eu mesmo, o Rafa, quero traçar o meu próprio caminho. Inspiro-me em Mbappé e Neymar, no Milan sempre admirei muito o Kaká. Paolo Maldini via-o na televisão quando era mais pequeno: que lenda. Agora, ele dá-me conselhos para eu melhorar, sinto-me com muita sorte", confessou.Rafael Leão disputa lado a lado com Theo Hernández o título de jogador mais rápido do plantel rossoneri, mas 'rivalidades' à parte, o avançado português assumiu querer contar com o companheiro "por muito tempo" na equipa de Milão. "Theo Hernández é muito rápido, tal como eu. Jogar na ala esquerda é espetacular, ele é um dos laterais-esquerdos mais fortes do Mundo. Espero tê-lo no Milan por muito tempo", terminou.