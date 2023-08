Rafael Leão pontapeou bola após apito final e assustou tudo e todos

Uma vez mais em bom plano na vitória do AC Milan diante do Bolonha , o avançado português Rafael Leão protagonizou um momento algo caricato após o apito final da partida. Num gesto que se tornou quase uma rotina, Leão recebeu a bola e, quase como a libertar energia acumulada, decidiu pontapeá-la para longe. O problema? Quando apoiou a perna no chão sentiu algo e ficou a queixar-se.Ainda assim, após a partida, Stefano Pioli assegurou que não se tratou de nada de grave e que até foi bom sinal. "Estou muito feliz por ele ter tido uma cãibra, pois isso significa que deu tudo", atirou o técnico italiano, ao DAZN.Na mesma entrevista, o treinador dos milaneses elogiou ainda as capacidades do avançado português, mas fez um reparo. "Falo com o Rafa todos os dias e tento fazer-lhe entender que o talento que ele tem é um super poder. Mas ele tem de usá-lo para ajudar a equipa. Se todos aprendermos a sacrificar-nos e trabalhar sem bola, acho que podemos fazer coisas fantásticas. O Rafa está a entender isso e hoje trabalhou imenso".