Rafael Leão responde a André Ventura: «Por ser um bairro social não quer dizer que todos sejam bandidos»

Poucas horas depois de ter sido titular - e ter feito uma assistência para golo na derrota do AC Milan diante da Juventus -, Rafael Leão recorreu à rede social Twitter para reagir a um vídeo partilhado pelo Chega, onde André Ventura falava da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Bairro da Jamaica, em Setúbal, de onde o avançado é natural.



"Por ser um bairro social não quer dizer que toda gente seja um bandido, antes de ser bandido são pessoas, são humanos independentemente da cor!!", escreveu o avançado do AC Milan, na resposta à publicação do partido, onde é possível ver-se o vídeo do momento em que André Ventura fala sobre a situação no debate com Marcelo esta quarta-feira na RTP.





Por ser um bairro social não quer dizer que toda gente seja um bandido , antes de ser bandido são pessoas , são humanos independentemente da cor !! https://t.co/hizVxV4M47 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 6, 2021