Rafael Leão sai em defesa de Lukaku: «Ibrahimovic também ouviu cânticos racistas...»

Rafael Leão, avançado internacional português do Milan, saiu esta quarta-feira em defesa de Romelu Lukaku, ponta-de-lança belga do Inter Milão que terá sido alvo de insultos racistas no jogo de ontem [terça-feira] frente à Juventus.

Através dos stories do Instagram, Leão relatou um episódio que terá acontecido com Zlatan Ibrahimovic num duelo com a Roma de José Mourinho.

"Ibra ouviu cânticos racistas no jogo contra a Roma. Após marcar festejou e de seguida foi penalizado pelo árbitro com um amarelo quando antes disso tinha sido insultado por toda a claque da Roma. No final, nada feito. Nenhum castigo, nenhuma suspensão. Ontem, Lukaku recebeu cânticos racistas e, mais uma vez, após marcar o golo festejou. Quem é que foi penalizado? O jogador... Infelizmente, este tipo de atos continuam a manchar o desporto que tanto amamos. Racismo out", escreveu.