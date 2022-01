Rafael Leão: «Sei que posso fazer a diferença porque cresci»

O avançado português Rafael Leão tem sido uma das referências do ataque do Milan esta temporada e muito se deve ao facto de o internacional pelos 'AA' de Portugal ter evoluído o seu estilo de jogo nos últimos anos, tal como o próprio conta em entrevista exclusiva ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport'."Estou sempre pronto para dar tudo pela equipa. Sei que posso fazer a diferença porque eu cresci. Antes eu não era tão constante, talvez jogasse bem durante um quarto de hora mas depois fazia as coisas apenas pela metade, ultrapassava bem o adversário mas depois falhava o cruzamento, coisas desse género. Hoje, estou muito mais objetivo, eu continuo a jogar os 90 minutos mas marco mais golos e assisto também mais. Jogo numa grande equipa, claro, mas eu também mudei muito a minha forma de encarar os jogos. Estou mais determinado. Conheço melhor a Serie A, tenho os melhores conselhos do meu 'personal trainer'. Nunca senti falta de confiança do clube, que sempre me fez sentir protegido, quer pelos meus companheiros de equipa quer pelo treinador", atirou.Habituado a desempenhar a função de avançado móvel ou até mesmo como um organizador de jogo mais ofensivo, Rafael Leão assume que é a partir da faixa esquerda que sente que consegue ter mais impacto dentro de campo. "O Pioli compreende-me, ele sabe que eu posso fazer a diferença com os meus dribles e jogadas. Antes, ele dava grande primazia em explicar-me os aspetos táticos, eu também era mais jovem e mais indisciplinado. Agora, ele não me explica muito sobre esse tipo de coisas, ele confia em mim, ele sabe que eu faço a minha parte mesmo quando o adversário tem a bola. Ele diz-me: 'Mantém-te aberto e foca-te no homem': tudo fica mais fácil para mim. Eu também já joguei como ponta-de-lança fixo e como '10', e estou pronto para voltar a desempenhar essas funções se necessário, mas a partir da esquerda é outra coisa", confidenciou.Ciente de que a evolução é um processo em constante mutação, Rafael Leão assume que partilhar experiências com Zlatan Ibrahimovic tem sido benéfico para o seu desenvolvimento. "Ibrahimovic é um campeão que nunca esqueceu o passado. Ele recorda-me sempre que tenho de ser honesto e trabalhar, trabalhar, trabalhar: só desta forma é que podemos alcançar grandes coisas. Este é o Leão que tanto falavam quando eu era criança. Eu ainda posso melhorar, mas eu já consigo ter impacto nos resultados com as minhas qualidades. Sinto que estou num bom caminho. Ainda posso marcar mais golos. Trabalho todos os dias para ser um jogador ainda melhor", terminou.