Rafael Leão só pensa na liderança

O dérbi de Milão irá definir quem fica no trono da Serie A e Rafael Leão destacou a confiança do Milan. A equipa de Pioli segue a um ponto do rival e o avançado, de 21 anos, frisa que nem o facto de terem vencido só um dos últimos oito dérbis na liga lhes retira a motivação.

"Inter favorito? Não ouvimos o que é dito lá fora... Sabemos a importância deste jogo. É para ser jogado com o coração e a cabeça equilibrados, pois temos de defender a nossa camisola e dar uma alegria aos nossos fãs", garantiu o jovem português aos canais do clube. E os adeptos já começaram a incentivar, marcando presença no último treino do Milan antes do jogo. De resto, Leão revelou porque escolheu rumar ao Milan e não ao Inter, tendo deixado ainda elogios a Ibrahimovic. "Quando o Milan liga, não se pode recusar! Já o Zlatan é como um irmão mais velho para mim. É uma referência e nunca vi um jogador com a sua mentalidade vencedora", frisou.

Dérbi chave para os técnicos

Na antevisão do dérbi, tanto Pioli (Milan) como Conte (Inter) destacaram a importância da partida. "Está muito em jogo! Será difícil e há que ser rigoroso", vincou o técnico dos nerazzurri, que não lideravam na segunda metade da época desde 2010... com Mourinho.

Nos rossoneri, Pioli deixou claro que espera ver a equipa "compacta e eficaz", alertando para o perigo do rival: "Estaremos atentos a Lukaku..."