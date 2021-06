Rafael Leão sondado por três clubes europeus

Rafael Leão completou a segunda temporada consecutiva ao serviço do AC Milan, clube pelo qual fez 73 jogos e marcou 13 golos durante esse período. Mas o avançado português, de 22 anos, pode já não voltar a vestir a camisola dos rossoneri.





Segundo o que dá conta esta terça-feira os italianos do 'Calciomercato', Marselha, Borussia Dortmund e Wolverhampton já entraram em conversações com Jorge Mendes, empresário do jogador, para saber da disponibilidade de Rafael Leão - que tem contrato com o Milan até junho de 2024 - com vista a uma possível transferência.