Rafael Leão vai renovar pelo Milan e terá o seu salário quase triplicado

Rafael Leão está perto de renovar contrato com o AC Milan e deverá merecer um generoso aumento salarial. Segundo a ‘Gazzetta dello Sport’, o internacional luso de 22 anos irá estender o vínculo com os rossoneri até junho de 2026, passando dos 1,5 milhões de euros para 4M€ anuais a nível de salário.Leão chegou a Milão no verão de 2019, proveniente do Lille, a troca de quase 30 milhões de euros. Esta época, leva 5 golos em 16 jogos em todas as provas. Também Ibrahimovic deverá renovar com o Milan até junho de 2023.