Ronaldinho Gaúcho: «O Rafael Leão é um jogador que me encanta»

Ronaldinho Gaúcho teceu rasgados elogios a Rafael Leão numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport', publicada esta quarta-feira. O antigo avançado brasileiro, que jogou no Milan e no PSG - duas equipas que se defrontam hoje (20h00), na Liga dos Campeões - não tem dúvidas que o português é o jogador certo para envergar a camisola 10 nos rossoneri."É merecido. Trata-se de um jogador que me encanta e penso que isso deve ser partilhado por todos os que amam o futebol, porque a forma como o Rafa joga gera consenso", explicou o antigo internacional canarinho.Mas também elogiou Kylian Mbappé: "Outro campeão que pode decidir um jogo quando e como quer, tal como o Rafael Leão. São jogadores que levam pessoas aos estádios, que convidam os adeptos a gastar dinheiro para verem as suas equipas ao vivo e os que não são adeptos a ficarem em frente à televisão."Depois, Ronaldinho contou o que espera do jogo desta noite. "Que seja magnífico, quero estar no estádio tanto neste como no encontro da segunda volta. São dois clubes que trago no coração e onde fui muito feliz", lembrou o antigo futebolista, que jogou no PSG entre 2001 e 2003 e no Milan entre 2008 e 2011.