Samuel Chukwueze oficializado no AC Milan

O AC Milan anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Samuel Chukwueze ao Villarreal, num negócio que a imprensa italiana adianta ter sido feito por uma verba em torno dos 28 milhões de euros. O dianteiro nigeriano, que será colega de Rafael Leão nos milaneses, assinou vínculo até 2028.Samuel Chukwueze chegou ao Villarreal em 2016 para jogar nas equipas de formação do clube. Ao serviço da equipa principal do submarino amarelo fez mais de 200 jogos e marcou 37 golos. Conta ainda com 28 internacionalizações pela seleção nigeriana, que é orientada por José Peseiro.