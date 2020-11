Shevchenko e as exibições de Ibrahimovic no Milan: «Dirige a orquestra na perfeição»

Andriy Shevchenko, antigo avançado do Milan, acredita que os rossoneri tem condições para esta época lutarem pelo título. O ex-jogador ucraniano mostra-se rendido às exibições de Zlatan Ibrahimovic, que tem dado aso à sua veia goleadora, aos 39 anos.





"Claro que o Milan pode ganhar o 'scudetto", disse Shevchenko, numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport'. "É verdade que ainda há muita competição pela frente, mas o Pioli [treinador] terminou a última época muito bem e começou esta ainda melhor."'Sheva', que ajudou os rossoneri a ganhar o campeonato, a Taça de Itália e a Liga dos Campeões nos tempos em que esteve em Milanello, tem gostado das exibições da equipa. "O importante é manter os pés no chão. O que faz a diferença é o espírito com que vais para o campo. A equipa parece uma orquestra, toda a gente tem uma tarefa e executa-a bem; o Ibra conduz a orquestra de forma perfeita."O ucraniano, considerado o melhor futebolista de sempre no seu país, destaca o papel do treinador. "O Pioli também tem os seus méritos. Entre o Zlatan e o treinador, o Paolo Maldini [diretor técnico do Milan] deixou a equipa em boas mãos. À volta deles há muita gente que quer fazer as coisas bem. Estão cheios de energia e isso é muito bonito. Mas não é tempo de falar e o mais correto é definir os objetivos da equipa passo a passo."