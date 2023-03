Shevchenko: «É hora de Rafael Leão fazer a diferença na Liga dos Campeões»

Andriy Shevchenko, antigo avançado do Milan, perspetivou o duelo desta noite entre os rossoneri e o Tottenham, da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, e deixou elogios a Rafael Leão."Leão tem todas as qualidades para ser decisivo ao mais alto nível. É hora de ele fazer a diferença na Liga dos Campeões", referiu à 'La Gazzetta dello Sport', apontando, ainda assim, algo em que considera que o internacional português "pode melhorar"."Deveria estar mais envolvido no jogo e ser um líder em tudo o que faz. Eu torço também por Charles De Ketelaere. Um grande jogo irá desbloqueá-lo", afirmou o ex-jogador, que estará presente nas bancadas do estádio do Tottenham para assistir ao encontro, para o qual o Milan parte em vantagem fruto da vitória por 1-0 em Itália.O antigo internacional ucraniano aconselhou ainda a que o Milan não jogue "na defensiva" e falou sobre a ameaça que Harry Kane representa para a baliza da formação de Stefano Pioli. "É um jogador que pode causar problemas a qualquer momento. É um campeão e um verdadeiro líder que joga pela equipa. Malick Thiaw e os seus companheiros na defesa devem estar totalmente focados. Noites como estas podem levar a um nível superior", atirou.