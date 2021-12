Simon Kjaer vai desfalcar AC Milan nos próximos meses

O defesa central dinamarquês Simon Kjaer vai desfalcar o AC Milan durante vários meses, devido a uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, informou esta quinta-feira o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.

O defesa dinamarquês, de 32 anos, saiu de maca do jogo em Génova, na quarta-feira, para a Liga italiana, e vai ser operado na sexta-feira.

A lesão de Kjaer junta-se às baixas dos avançados francês Olivier Giroud e do croata Ante Rebic, bem como do lateral direito Davide Calábria.

Na terça-feira, o AC Milan recebe o Liverpool, já apurado, e na tentativa de atingir os quartos de final da Liga dos Campeões, ou derivar para a Liga Europa, sempre dependente do resultado da receção do FC Porto ao Atlético Madrid.

O Liverpool lidera o Grupo B com o pleno de 15 pontos, seguido do FC Porto com cinco, enquanto o AC Milan e o Atlético Madrid partilham o terceiro lugar, com quatro.

No campeonato, e cumpridas 15 jornadas, o AC Milan é segundo classificado com 35 pontos, a um do líder Nápoles e mais um do que o rival Inter Milão.