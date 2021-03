Stefano Pioli: «Estou muito feliz com Rafael Leão»

Stefano Pioli teceu esta terça-feira largos elogios a Rafael Leão. Na antevisão ao encontro desta quarta-feira, entre Milan e Udinese, a contar para a 25.ª jornada da Serie A, o treinador dos rossoneri afirmou estar "muito feliz" com o avançado português, revelando que o mesmo será lançado de início na partida de amanhã.

"Ainda há relativamente pouco tempo tínhamos falado sobre a evolução do [Rafael] Leão dentro do jogo. Estou muito feliz com ele. Amanhã vai começar a partida de início. Do ponto de vista mental está pronto, cresceu muito", vincou.





Recorde-se que Zlatan Ibrahimovic é baixa para o encontro. O suecoe estará ausente durante dez dias.