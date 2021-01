Stefano Pioli rendido a Rafael Leão: «Tem um enorme potencial»

2020/21 está a ser uma época de afirmação para o AC Milan, mas também para Rafael Leão, avançado português que vai vivendo um dos melhores momentos da carreira. Este domingo, diante do Benevento, o ex-Sporting apontou o seu quarto golo da temporada, voltou a destacar-se e no final mereceu os elogios de Stefano Pioli.





"Tem um enorme potencial. Estou feliz por vê-lo a mostrá-lo de uma forma consistente que na temporada passada. Temos trabalhado muito com ele. Estamos sempre a dizer que o Rafa se destaca quando tem a bola, mas ele tem também de se focar no movimento de fuga ao marcador direto. Se o fizer pode aparecer em melhores posições e depois fazer o que bem sabe com a bola. É rápido, tem técnica, por isso se conseguir ter um melhor timing nas suas arrancadas poderá marcar mais golos. Quando falo de intensidade não digo apenas do ponto de vista físico, mas também mental, para estares sempre focado no jogo", explicou o técnico.