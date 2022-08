Stefano Pioli: «Vê-se que Rafael Leão está feliz connosco»

A uma semana do arranque da Serie A, o Milan prepara-se para a defesa do título conquistado na época passada – tem hoje mais um teste, frente ao Vicenza, e amanhã defronta o Pergolettese. Depois de ter perdido Alessio Romagnoli e Franck Kessié, reforçou-se com os belgas Divock Origi (custo zero) e De Ketelaere (32 M€). Mas, após renovarem com Ibrahimovic, os rossoneri continuam sem conseguir um acordo com Rafael Leão – acaba contrato em 2024 –, a figura da equipa na caminhada que levou ao ‘scudetto’. Ainda assim, isso não tira o sono a Stefano Pioli.

"Não estou preocupado acerca das questões contratuais de Rafael Leão. Vê-se que ele está feliz connosco. É um campeão em termos de força e capacidade de superar os adversários. Pode marcar muitos golos, ainda mais do que aqueles que marcou na temporada passada. Cresceu muito a nível do jogo sem bola, agora tem que conseguir ocupar melhor a área", referiu o técnico italiano em entrevista à ‘Gazzetta dello Sport’. Pioli deixou ainda grandes elogios a De Ketelaere, "um grande talento", e a Origi, que "sabe fazer tudo". E também acredita que Ibrahimovic terá um papel crucial na equipa.

Beto vence na Taça

Ainda sem os oito primeiros da Serie A da época passada, ontem já houve Taça. E a Udinese, primeiro rival do Milan na liga, venceu (2-1) o FeralpiSalò, do 3º escalão. Já recuperado, o português Beto esteve no banco, mas Leonardo Buta continua lesionado.