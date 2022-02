Theo Hernández renova contrato com o Milan até 2026

Theo Hernández renovou esta sexta-feira com o Milan até junho de 2026. O lateral-esquerdo, de 24 anos, vai passar a auferir um salário de 4,5 milhões de euros por temporada, de acordo com a imprensa italiana, tornando-se um dos mais bem pagos do plantel da formação onde atua Rafael Leão.Esta prolongação de vínculo com o internacional francês pode assim resfriar o interesse de algum clube no jogador que chegou a Milão em 2019, proveniente do Real Madrid.A cumprir a terceira época ao serviço dos rossoneri, Theo Hernández já realizou 27 jogos e apontou quatro golos esta temporada pela equipa orientada por Stefano Pioli.