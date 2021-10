Theo Hernández testa positivo à Covid-19 e falha jogo contra o FC Porto

Theo Hernández, lateral francês do Milan, testou esta quarta-feira positivo à Covid-19 e vai falhar o jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões frente ao FC Porto, no próximo dia 19, pelas 20H00. O defesa esteve na final da Liga das Nações, em que a França bateu a Espanha por 2-1.





"Theo Hernández testou positivo num exame feito em casa. As autoridades de saúde locais foram informadas e o jogador está bem", pode ler-se no comunicado oficial do clube.Recorde-se que este é o segundo caso de Covid-19 num curto espaço de tempo na seleção gaulesa, depois de Adrien Rabiot ter contraído o vírus no passado sábado, dia 9.