Treinador do Milan "feliz" por Rafael Leão ter acabado jogo com cãibras: «Foi a primeira vez...»

Stefano Pioli estava satisfeito no final do jogo do Milan com o Bolonha, não só pelo triunfo, mas também pelo facto de Rafael Leão ter terminado o encontro com cãibras."Estou feliz porque foi a primeira vez que o Leão teve cãibras. Quando tens cãibras significa que deste tudo. Não quero ver jogadores voltarem a casa a dizerem 'mister, não estou cansado, ainda posso dar mais'. Quero jogadores que precisem de ser substituídos porque têm cãibras", explicou o treinador dos rossoneri no final do encontro, em declarações à DAZN."O Rafa tem superpoderes, mas também pode ter cãibras se correr o jogo todo", acrescentou Pioli.Rafael Leão, que esteve em campo durante os 90 minutos, terminou o jogo exausto. Depois do apito do árbitro, atirou a bola para longe e deitou-se no relvado.