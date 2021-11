Treinador do Milan insiste em 'importar' regras do basquetebol e aponta vantagens

Stefano Pioli, treinador do Milan, é também um apaixonado por basquetebol e defende a implementação de algumas regras da modalidade ao futebol. Depois de ter sugerido que as equipas do desporto-rei não poderiam regressar ao seu meio-campo durante um ataque , de forma a potenciar o futebol ofensivo, o técnico italiano volta a querer inovar e acredita que os descontos de tempo do basquetebol seriam úteis a jogadores e treinadores no futebol."Gostaria de poder comunicar mais com os jogadores durante o jogo e, se pudesse, introduziria descontos de tempo no futebol. Dessa forma, poderia dar instruções mais precisas e específicas, pois no intervalo tento combinar ajustes técnico-táticos com um pouco de motivação aos jogadores, para que a segunda parte corra bem", afirmou o técnico que orienta o português Rafael Leão nos rossoneri, durante um encontro com Sergio Scariolo, técnico do Virtus Bologna - equipas italiana de basquetebol -, que na quinta-feira visitou o centro de treinos do Milan.Pioli disse ainda que o rigor da cronometragem que existe no basquetebol, mas também em outros desportos como o futsal, seria benéfico ao futebol. "Também sou a favor de que seja introduzida alguma forma de poder controlar o tempo de jogo de forma mais efetiva, pois perde-se muito tempo", explicou.