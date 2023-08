Yunus Musah deixa o Valencia e assina pelo AC Milan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O AC Milan oficializou esta sexta-feira a contratação de Yunus Musah, médio de 20 anos que chega proveniente do Valencia. Na sua nota oficial, o emblema italiano adianta que o jovem assina até junho de 2028, não revelando porém os valores valores envolvidos na transferência.

Musah esteve as últimas quatro temporadas no Valencia, tendo na época passada participado em 37 jogos - nesse período fez duas assistências. O internacional americano por 27 ocasiões conta ainda com uma passagem pelo Arsenal, onde jogou nas equipas de formação.