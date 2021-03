Zlatan Ibrahimovic deverá falhar duelo com Bruno Fernandes na Liga Europa

Zlatan Ibrahimovic não deverá marcar presença no duelo entre Manchester United, de Bruno Fernandes, e Milan, a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O avançado sueco, de 39 anos, saiu com algumas queixas na zona do adutor no duelo frente à Roma de Paulo Fonseca e, de acordo com a 'ESPN', deverá ficar ausente dos relvados cerca de dez dias.





Note-se que o duelo em Old Trafford está marcado para o próximo dia 11, data que impossibilitará o dianteiro de regressar ao estádio do Manchester United, equipa que representou entre 2016 e 2018, cabendo assim ao português Rafael Leão e ao croata Ante Rebic a missão de liderar o ataque rossoneri.