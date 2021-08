Marko Arnautovic deixa China e regressa a Itália para jogar no Bolonha

O avançado internacional austríaco Marko Arnautovic vai regressar a Itália para atuar no Bolonha, depois de três anos nos chineses do Shanghai Port, anunciou este domingo o clube da Liga italiana.

De acordo com o curto comunicado publicado pelo emblema rossoblu, Arnautovic, de 32 anos, chega ao Bolonha a "título definitivo", depois de ter sido orientado pelo português José Mourinho no Inter de Milão, em 2009/10.

Ao longo da carreira, vestiu as cores dos holandeses do Twente, dos alemães do Werder Bremen e dos ingleses do Stoke City e do West Ham.

Arnautovic, que conta com 91 internacionalizações pela Áustria, representou a seleção no Euro'2020, no qual atuou em dois dos três desafios do grupo C, na vitória frente à Macedónia do Norte (3-1) -- marcou um dos golos - e na derrota ante a Ucrânia (1-0), tendo ainda participado no desaire dos oitavos de final, diante atual campeã europeia, a Itália (2-1).