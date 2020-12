Mihajlovic arrasa equipa e anuncia retiro até ao Natal: «Parecíamos uns solteiros e casados»

O Bolonha sofreu este domingo uma pesada derrota (1-5) diante da Roma, que originou duras críticas de Sinisa Mihajlovic à exibição dos seus jogadores. Com a equipa no 12.º lugar da Serie A, o técnico anunciou também um retiro coletivo até ao Natal.





"A nossa primeira parte foi escandalosa, desastrosa. Parecíamos uma equipa de solteiros e casados contra profissionais. Tínhamos de ser mais corajosos e atacar mais. Não fomos muito intensos nem fizemos faltas. A partir de amanhã vamos começar um retiro e depois de dia 23 logo veremos os resultados", afirmou o treinador sérvio, no final do encontro, à Sky Sport italiana."O resultado de hoje é culpa de uma atitude errada e não gosto de causar má impressão. A atitude, o caráter e a mentalidade nunca devem faltar. A minha relação com estes jogadores vai além do futebol, até pelo que vivemos com a minha doença. Sempre lhes dei uma atenção especial. Como fazemos com as crianças, às vezes encontrava desculpas para justificar algumas coisas. Mas há um limite para tudo e agora eles ultrapassaram esse limite", acrescentou Mihajlovic.