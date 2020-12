Mihajlovic: «Como jogador só conseguiria parar o Lukaku num ringue de boxe»

Sinisa Mihajlovic foi um bom defesa nos seus tempos de jogador, mas o agora treinador do Bolonha reconhece que não teria sido fácil parar um avançado como Romelu Lukaku, jogador do Inter que amanhã defronta a sua equipa.





"Como futebolista eu não seria capaz de o parar, ele mais forte, mais rápido e bem maior do que eu", disse sérvio, ex-técnico do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão da deslocação de amanhã ao Stadio Meazza. "Talvez o conseguisse parar num ringue de boxe, mas num campo de futebol não há golpes baixos e não saberia como fazê-lo."O jogador belga soma 11 golos em 12 jogos e é a maior ameaça à baliza do Bolonha na partida de manhã. O Bolonha ganhou os últimos dois encontros que fez contra o Inter e o treinador espera que haja uma terceira. "Vamos ver se o que dizem, que não há duas sem três, é mesmo assim, ou se há uma exceção para confirmar a regra. Temos de marcar mais um golo do que eles."