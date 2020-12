Mihajlovic diz que há um “bufo” no Bolonha: «Quando o encontrar as coisas vão ficar feias»

Sinisa Mihajlovic, técnico que chegou a assinar pelo Sporting em 2018, acredita que há alguém no seio do Bolonha que está a vazar as suas táticas para a imprensa e promete mão dura para com o "bufo".





"Só testei uma táctica nova para perceber quem é que está a falar com os jornalistas. Eu fi-lo de propósito porque ninguém estava à espera e agora estou a investigar. Juro, se eu descobrir quem está a falar com os media vou apertá-lo contra a parede. Não volta a jogar mais. Não quero mudar a táctica da equipa, só o fiz no treino porque estávamos sozinhos e hoje saiu tudo nos jornais. Há alguém aqui dentro que está a falar e prometo que vou encontrá-lo. Quando o encontrar, as coisas vão ficar feias", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Inter.