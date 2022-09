Sinisa Mihajlovic é o primeiro a 'cair' em Itália após cinco jogos sem ganhar pelo Bolonha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Sinisa Mihajlovic foi demitido pelo Bolonha, depois de averbar três empates e duas derrotas nas primeiras cinco jornadas da Liga italiana de futebol, anunciou esta terça-feira o clube transalpino.

"É a decisão mais difícil que tomo desde que sou o presidente do Bolonha. Ao longo dos anos, temos experienciado com Siniza bons e maus momentos, que reforçaram a nossa relação não apenas profissionalmente, mas, o mais importante, a ligação humana", sublinhou Joey Saputo, o canadiano que é dono do emblema.

Esta foi a segunda passagem de Mihajlovic pelo banco do Bolonha, depois de ter orientado o clube na temporada de 2008/09, e o ex-jogador e treinador sérvio é o primeiro a receber o cartão vermelho na presente edição da Serie A.

Na época passada, houve 11 mudanças de técnicos entre as 20 equipas do principal escalão.