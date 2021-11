Sinisa Mihajlovic: «Mourinho esteve sempre lá nos momentos difíceis»

Sinisa Mihajlovic, atual treinador do Bolonha, elogiu a atitude de José Mourinho durante o período mais complicados da vida do técnico sérvio, quando enfrentou um grave problema de saúde."Ele esteve sempre próximo de mim durante a minha doença [leucemia] e nunca esquecerei isso", afirmou. Este comportamento de Mourinho comoveu Mihajlovic que falou do português dizendo que é "um grande técnico e uma grande pessoa."Na antevisão do embate entre o Bolonha e a Roma de Mourinho, Mihajlovic recordou que o Special One já tinha mostrado a sua amizade num momento anterior: "Enviou-me mensagem quando fui avô e confidenciou-me que está ansioso para o ser também. Respondi-lhe que haverá tempo para isso."Mihajlovic (que passou pelo Sporting) nem sempre teve esta relação com Mourinho. Na etapa do português no Inter, houve uma troca de palavras desagradável entre os dois. "Na altura ele disse algo contra mim e eu respondi que não falo com ninguém que não jogou futebol de alto nível."Este episódio parece ultrapassado e o sérvio mostra-se satisfeito por reencontrar Mourinho. "Tudo ficou resolvido e continuamos amigos. Ambos somos de países onde ser astuto e leal é algo valorizado, por isso temos algo em comum."Os dois técnicos enfrentam-se esta quarta-feira às 17h30, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Serie A.