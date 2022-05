«Balneário de vermes»: treinador do Cagliari insulta jogadores e acaba despedido

Os maus resultados não foram o único motivo para o despedimento de Walter Mazzarri no Cagliari. Segundo o jornal 'L’Unione Sarda', o treinador insultou os jogadores depois da derrota do fim de semana em casa, diante do Verona (2-1), e o presidente, que também não escapou à ira do técnico, resolveu agir.De acordo com aquela publicação da Sardenha, Mazzarri irritou-se depois do jogo de sábado e terá gritado "balneário de vermes".O técnico, que tinha contrato até 2024, terá também insultado o presidente Tommaso Giulini, que resolveu agir em conformidade, despedindo-o.O Cagliari é 17.º e está apenas dois pontos acima da linha de água na Serie A. No próximo domingo a equipa recebe o Salernitana, o 18.º posicionado na tabela classificativa, um duelo que pode ser crucial na luta pela permanência.Nos últimos três jogos da época a equipa vai ser orientada por Alessandro Agostini, treinador dos sub-23 do Cagliari.