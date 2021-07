Médio do Cagliari afastado durante três meses devido a irregularidades cardíacas

O Cagliari comunicou, esta quinta-feira, que o jovem médio Riccardo Ladinetti apresentou algumas irregularidades cardíacas nos habituais exames médicos de arranque da pré-temporada e ficará afastado da atividade desportiva durante pelo menos três meses.





Riccardo Ladinetti, de 20 anos, será submetido a exames complementares de diagnóstico para avaliar com mais precisão o problema cardíaco.Refira-se que o jogador foi formado no emblema da Sardenha e na temporada passada esteve emprestado ao Olbia, da Serie C italiana.