Nainggolan vive drama familiar: sobrinha morre e mulher luta contra cancro há mais de um ano

A vida de Radja Nainggolan sofreu um novo revés, com o médio belga, de 32 anos, a comunicar este domingo estar de luto, pela morte da sobrinha, que lutava contra um cancro, doença que também afeta a mulher do futebolista, há mais de um ano.





"Querida, todos sentiremos sua falta ... o teu namorado, filhos, pai, irmãs e irmãos, todos ... Tão jovem, ainda não consigo acreditar. Agora vá para junto da mãe e dê-lhe um grande abraço. Isso irá protegê-la ainda mais. Todos sentiremos a tua falta ", escreveu Nainggolan nas redes sociais onde partilhou uma foto em família.Também a mulher do futebolista do Cagliari, Claudia Lai Nainggolan, está a lutar contra um cancro da mama , tendo começado o tratamento de quimioterapia em julho do ano passado.