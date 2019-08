Nainggolan: «Vou provar ao Inter que eles estavam errados»

Nainggolan já fala como jogador do Cagliari. O internacional belga, de 31 anos, chegou este sábado ao aeroporto de Cagliari, onde foi recebido por cerca de 300 adeptos do emblema rossoblu.Em declarações aos jornalistas presentes, o antigo jogador de Roma e Inter explicou a razão pela qual decidiu voltar ao Cagliari, clube que representou entre 2010 e 2014, em detrimento das várias opções que recebera."Estou muito feliz por voltar. Entre todas as ofertas que tive escolhi o Cagliari. Se o Cagliari foi a minha escolha final? Se eu estou aqui... é também o ano do centenário, vamos querer dar tudo", afirmou o médio.Ressentido pela forma como foi tratado no Inter, Nainggolan afirmou querer provar aos responsáveis nerazzurri que não fizeram a melhor opção ao deixá-lo sair. "Vou provar ao Inter que eles estavam errados. O que posso dizer aos adeptos do Inter? Dei sempre tudo em campo", vincou.Nainggolan deverá realizar os habituais testes médicos, na próxima segunda-feira, onde posteriormente poderá juntar-se às ordem da equipa orientada por Rolando Maran.