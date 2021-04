Presidente do Cagliari arrasa a equipa: «Odeio andar na rua e sentir-me envergonhado»

O Cagliari perdeu com o Inter e sofreu a quarta derrota seguida na Serie A, estando agora em zona de despromoção. O presidente do clube está furioso com a situação e exige mais dos jogadores.





"Os jogadores vão estar no centro de treinos nos próximos dias e vão ter de mostrar o que não conseguiram fazer nas 30 jornadas anteriores. Confiamos na permanência e isso passa por ganhar ao Parma", atirou Tommaso Giulini aos microfones da 'Radiolina'."Não estou dececionado, estou furioso com esta temporada. Temos um bom plantel, com campeões como o Diego Godín, Radja Nainggolan, Giovanni Simeone e Daniele Rugani. Não esperávamos estar nesta situação", acrescentou Giulini."Odeio andar nas ruas de Cagliari e sentir-me envergonhado com esta equipa. Sinto-me inclusivamente atraiçoado, mas não quero avançar com nomes. Não digo que alguém nos tenha atraiçoado ou que esteja já a pensar na sua próxima equipa, mas às vezes sinto-me atraiçoado pelo grupo", finalizou.