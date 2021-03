Presidente do Cagliari indignado: «Cristiano Ronaldo devia ter sido expulso»

Num dia em que Cristiano Ronaldo brilhou com três golos, que o colocaram acima de Pelé na tabela histórica dos goleadores do futebol, o presidente do Cagliari surgiu após o encontro com a Juventus para criticar o trabalho da equipa de arbitragem, tudo por conta de um suposto cartão vermelho ao português quando o marcador estava em 1-0 favorável à Vecchia Signora. Na altura, o português chocou com violência com o guarda-redes Alessio Cragno, que ficou visivelmente mal-tratado.





"Não jogamos bem na primeira parte, faltou-nos agressividade e paixão. Espero ver uma equipa totalmente diferente na próxima semana, diante do Spezia. Não tivemos um único cartão amarelo, o que diz bem da nossa timidez. Estou muito desapontado pela forma como os meus jogadores abordaram o jogo, mas acima de tudo estou chateado por o Ronaldo não ter sido expulso, já que aquele incidente poderia ter mudado o jogo. Foi uma jogada perigosa, que colocou o nosso guarda-redes em risco e, por isso, deveria ter sido punida com um cartão vermelho. É isso que as regras dizem", atirou Tommaso Giulini, à Sky Sport Italia.