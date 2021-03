Giovanni Stroppa deixa comando técnico do Crotone

O treinador Giovanni Stroppa foi demitido do comando técnico do Crotone, anunciou esta segunda-feira o último classificado da Série A italiana, no qual alinha o defesa português Pedro Pereira, emprestado pelo Benfica.

"É o fim de uma bela e intensa viagem, que durou três anos, não sem alguns momentos difíceis, mas que culminou na promoção histórica à Série A", assinalou o Crotone, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.

A derrota por 2-1 sofrida no domingo frente ao Cagliari, a sexta consecutiva no campeonato italiano, ditou o afastamento do antigo internacional italiano, que liderava a equipa desde 2018, tendo sido responsável pela subida ao escalão principal, na época passada, a segunda na história do clube.