Lazio derrota Juventus e conquista Supertaça italiana

É a Lazio que leva a Supertaça para Itália! Em Riade, os romanos venceram (3-1) a Juventus, num encontro em que a equipa de Simone Inzaghi foi claramente superior. Luis Alberto (17') fez o primeiro, mas em cima do intervalo Dybala fez o golo do empate numa recarga após remate de Cristiano Ronaldo. Aos 73', o bósnio Lulic voltou a colocar a Lazio em vantagem. Já perto do apito final, um livre cobrado de forma exímia por Cataldi fechou as contas do jogo. Cristiano Ronaldo falha o primeiro troféu da temporada.





Que enorme momento de Cataldi a sentenciar o encontro (3-1)! Livre batido pelo italiano com a bola a bater ainda na trave antes de entrar.90'+2 - Dybala atira à barreira.90'+1 - Livre perigoso para a Juventus.90' - Livre batido por Dybala e Bonucci a cabecear ao lado. A bola passa a centímetros. Strakosha nem se mexeu.89' - Sarri vê cartão amarelo por protestos.85' - Juventus a carregar nesta reta final.82' - Golo anulado a Correa por fora de jogo. Argentino ainda bateu Szczesny, mas o auxiliar levantou a bandeirola. Decisão correta.82' - Substituição na Lazio: sai Immobile e entra Caicedo.76' - Substituição na Juventus: sai Matuidi e entra Douglas Costa.Cruzamento para a área e Parolo a dar um primeiro toque de cabeça. A bola chega ao bósnio que remata de primeira para um golo de belo efeito!70' - Quase Ronaldo! O internacional português a receber à entrada da área e a rematar forte, mas a passar ligeiramente por cima.69' - Que perigo! Nova oportunidade para a Lazio! Canto batido na direita e Correa a cabecear ao lado. A bola a passar muito perto.67' - Juventus com muitas dificuldades para chegar à baliza da Lazio.66' - Substituição na Juventus: sai Higuain e entra Ramsey.66' - Substituição na Lazio: sai Luis Alberto e entra Parolo.63' - Substituição na Lazio: sai Lucas Leiva e entra Danilo Cataldi.59' - Excelente cruzamento de Radu na esquerda com Immobile a não chegar para a finalização por muito pouco.57' - Só dá Lazio neste início de 2.ª parte. A bola a chegar até Immobile após cruzamento para a área da Juventus, mas o remate a sair fraco.55' - Substituição na Juventus: sai De Sciglio e entra Cuadrado.54' - Nova oportunidade para a Lazio. Cabeçada de Lulic, mas nova defesa de Szczesny.51' - Defesa de Szczesny a remate de cabeça de Milinkovic.47' - Cartão amarelo para Bentancur.17h53 - Começa a 2.ª parte.Tudo empatado ao intervalo! A Lazio entrou melhor na partida, a criar várias oportunidades e conseguiu chegar ao golo através de Luis Alberto (17'). A Juventus conseguiu reagir e chegou ao golo já em cima do intervalo com Dybala a aproveitar uma recarga após remate forte de Ronaldo. Tudo em aberto para a 2.ª parte!17h37 - Intervalo em Riade.Ronaldo a receber a bola à entrada da área, a atirar forte de pé esquerdo para defesa de Strakosha e o argentino na recarga a fazer o empate com a baliza deserta40 ' - Cruzamento de De Sciglio, mas a cortar novamente a defesa da Lazio. Boa 1.ª parte do emblema romano.38' - Cabeceamento de Lulic a sair por cima.32' - Salva Szczesny! Remate muito perigoso de Joaquín Correa já dentro de área, mas o poloco a salvar30' - Passou perto! Dybala a bater o livre à entrada da área, mas a passar a poucos centímetros do poste direito da baliza da Lazio.29' - Livre perigoso para a Juventus!26' - Começa a aparecer Ronaldo. Bom trabalho na esquerda, cruzamento para a área da Lazio, mas a cortar a defesa da Lazio para canto.25' Grande passe de Ronaldo a servir Dybala, mas o argentino a pegar mal na bola. Remate muito por cima da baliza de Strakosha.21' - Responde a Juventus com Cristiano Ronaldo! Bola longa para a área da Lazio, Higuain a receber e a servir CR7 que rematou forte, mas ao lado.20' - Novo remate de Luis Alberto. O médio espanhol a receber dentro de área, mas a rematar fraco para as mãos de Szczesny. Muita passividade defensiva da Juventus.18' - A Lazio a entrar melhor. Passe em profundidade a lançar a corrida de Immobile, mas Demiral a conseguir o corte.Lulic a deixar De Sciglio pregado ao relvado, cruzamento para a área com Milinkovic-Savic a receber e a servir o espanhol Luis Alberto que fez o primeiro.11' - Cruzamento de Ronaldo, mas não estava ninguém na área. Entrada tímida da equipa de Sarri.8' - Ameaça a Lazio! Remate de Luis Alberto à entrada da área a passar por cima. No momento do remate, o jogador é atingido na perna por Matuidi e fica a pedir falta.5' - Canto batido por Dybala, mas tira Strakosha que choca com Radu. O guarda-redes da Lazio fica queixoso.3' - Livre batido para a área da Juventus. Agarra Szczesny com segurança.16h50 - Começa o jogo!16h45 - Entram as equipas e é hora de se ouvir o hino nacional italiano.- Entretanto já foram reveladas as equipas iniciais e tanto Juve como Lazio vão com tudo para esta partida. A saber:Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo: Strakosha, Radu, Acerbi, Luiz Felipe, Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lazzari, Correa, Ciro Immobile- A Juventus de Cristiano Ronaldo procura este domingo alcançar o primeiro troféu da temporada, numa Supertaça italiana qual terá pela frente a Lazio, uma equipa perante a qual perdeu há poucas semanas por 3-1. Um duelo decisivo que será disputado no King Saud University Stadium, em Riade, um palco com lotação para 25 mil espectadores.