Paulo Fonseca seguro na Roma

Paulo Fonseca vai continuar a dirigir a equipa principal da Roma, apesar de a imprensa italiana insistir em lançar nomes de potenciais sucessores (Mauricio Pochettino e Daniele De Rossi, por exemplo). Record sabe que o treinador luso tem a confiança do Friedkin Group, que se prepara para consumar a aquisição do clube por 591 M€. Paulo Fonseca encontra-se a preparar a nova temporada, tendo realizado já uma reunião de trabalho com Guido Fienga, o CEO do clube.

Proveniente a custo zero do Chelsea, o atacante Pedro Rodríguez deve estar prestes a tornar-se reforço, juntando-se ao central Gianluca Mancini (Atalanta), ao médio Jordan Veretout (Fiorentina) e ao extremo Carles Pérez (Barcelona).