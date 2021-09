Bolonha impõe-se em Verona e segue nos lugares europeus

Um golo de Mattias Svanberg permitiu esta segunda-feira ao Bolonha assegurar a vitória por 1-0 em Verona e manter-se entre os lugares europeus da Liga italiana, no jogo que encerrou a terceira jornada.

O tento do internacional sueco surgiu na fase final, aos 78 minutos, numa partida na qual o médio internacional português Miguel Veloso não jogou pelo conjunto de Verona.

O Bolonha arrecadou a segunda vitória na Serie A e segue no sexto lugar, com sete pontos, em igualdade com Inter Milão e Udinese, quarto e quinto colocados, respetivamente, e a três dos líderes Roma, AC Milan e Nápoles.

Já o Verona, averbou o terceiro desaire no mesmo número de jornadas e ocupa o 19.ª e penúltima posição.