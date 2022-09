Paulo Sousa é hipótese para assumir a Juventus no imediato, segundo avança o jornal 'La Repubblica'. O treinador português está sem clube desde que foi despedido do Flamengo, em junho, depois de pouco mais de quatro meses no cargo.A vecchia signora está em crise e no último fim-de-semana acabou derrotada pelo Monza, último classificado da liga italiana. Em nove jogos oficiais disputados esta temporada, a Juve conta apenas duas vitórias averbadas.Por isso, Massimiliano Allegri tem o futuro em xeque, mesmo tendo contrato válido até junho de 2025. O português é um dos nomes equacionados caso a situação não melhore com vitórias. O alemão Thomas Tuchel, recentemente dispensado do Chelsea, é outro técnico que agrada à direção bianconeri.Caso se confirmasse o ingresso em Turim, tratar-se-ia de um regresso a um clube onde o português já foi feliz. Como futebolista, o ex-selecionador polaco sagrou-se campeão europeu pela Juventus em 1996.Contudo, Paulo Sousa, de 52 anos, é apontado a outro clube transalpino depois de, em Itália, já ter treinado a Fiorentina entre 2015 e 2017. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, o Hellas Verona também deseja o português para render Gabriele Cioffi.