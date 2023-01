Líder Nápoles à prova

A Serie A está de regresso após 51 dias de paragem. Hoje realiza-se a 16ª jornada, com a Roma de Mourinho a receber o Bolonha. Mas o grande jogo é a visita do líder Nápoles – ainda sem qualquer derrota e com oito pontos de vantagem sobre a concorrência – ao Inter. Já o campeão Milan, que segue em 2º posto, abre a ronda no reduto da Salernitana. Com nove baixas (Maignan, Kjaer, Florenzi, Ballo-Touré, Rebic, Ibrahimovic, Origi, Krunic e Messias), Pioli conta com Rafael Leão para tentar reduzir a diferença.O avançado português continua sem renovar contrato, mas a imprensa italiana garantia ontem que os rossoneri estão agora mais otimistas.