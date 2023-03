À atenção do Benfica: Çalhanoglu realiza exames na quinta-feira para perceber gravidade da lesão

Hakan Çalhanoglu, médio do Inter, vai realizar exames médicos nesta quinta-feira para conhecer a extensão da sua lesão, segundo a 'Gazzetta dello Sport', quando faltam menos de duas semanas para o primeiro embate entre os nerazzurri e o Benfica.Nesta altura, a presença do internacional turco para a eliminatória dos quartos-de-final da Liga dos Campeões ainda é uma incógnita, com a 1ª mão marcada para dia 11 de abril e a 2ª para 19.O jogador de 29 anos saiu lesionado na primeira parte do encontro entre a Turquia e a Croácia, com queixas na virilha esquerda e gerou, desde logo, grande preocupação entre os responsáveis do emblema de Milão.Çalhanoglu tem sido peça crucial para o técnico do Inter, Simone Inzaghi. Realizou 36 partidas e foi titular em 31 delas.